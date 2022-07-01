На Буковине разоблачили бывшего гендиректора больницы на хищении гумпомощи

На Буковине разоблачили гендиректора областной больницы на хищении гуманитарной помощи. Его подозревают в завладении медикаментами на сумму более 1 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"За процессуального руководства Черновицкой областной прокуратуры бывшему генеральному директору областной больницы сообщено о подозрении в завладении, злоупотребляя служебным положением, медикаментами, предоставленными медицинскому учреждению как гуманитарная помощь", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, после получения гуманитарной помощи на сумму более 246 тысяч долларов, чиновник не поставил на учет оказанную медицинскую продукцию. После этого он использовал гуманитарную помощь для собственного обогащения.

Во время сверки актов приема-передачи была установлена нехватка почти 20 тысяч единиц лекарственных препаратов, общая сумма которых достигает более 1 млн гривен.