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Украина за 2018 год заняла около 10 млрд долларов

Новости » Финансы    03.01.2019 - 12:02
Украина за 2018 год заняла около 10 млрд долларов
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Заимствования пошли на погашение долгов прошлых лет, отношение долга к ВВП сократилось

В 2018 году государственные заимствования по общему фонду госбюджета поступили на сумму около 277 млрд грн в гривневом эквиваленте или 96% от уточненного плана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство финансов.

По данным Минфина, внешние заимствования составили 103 млрд грн, внутренние - 174 млрд грн.

Как отметили в Минфине, в 2018 году стоимость государственных коммерческих заимствований для Украины выросла по сравнению с 2017 годом в основном из-за общего ухудшения рыночной конъюнктуры и снижения спроса инвесторов на инструменты развивающихся стран. "Кроме того, продолжающаяся военная агрессия Российской Федерации на Востоке, ее действия в Крыму и в Азовском море негативно влияют, как на инвестиционную привлекательность Украины, так и на кредитные рейтинги государства", - добавили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что на внутреннем рынке Минфином регулярно проводились аукционы по размещению ОВГЗ, номинированных как в национальной, так и в иностранной валюте.

"Вместе с тем, в связи с повышением учетной ставки Национальным банком Украины для сдерживания инфляционных процессов в рамках политики инфляционного таргетирования, стоимость государственных заимствований на внутреннем рынке увеличилась. При этом, инвесторы с конца 2017 года предпочитают краткосрочные инструменты, доля которых в заимствованиях 2018 года составила около 60%", - отметили в пресс-службе.

В Минфине сообщили, что вследствие чрезвычайно низких поступлений от приватизации в сумме 0,3 млрд грн, правительство в декабре приняло решение об их замещении дополнительным объемом внутренних заимствований. Плановые показатели государственных заимствований в общий фонд бюджета в течение года были увеличены с 215 млрд грн до 289 млрд грн.

Напомним, по базовому сценарию Национального банка, долг Украины в процентах к ВВП продолжит сокращаться и достигнет 65% на конец 2018 года и 62% - в 2019 году (в 2017 году - 72%).

Отметим, что в конце октября Украина выпустила еврооблигации на 2 млрд долларов: пятилетние на сумму 750 млн долларов по ставке 9% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов по ставке 9,75%.

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