Україна за 2018 рік запозичила близько 10 млрд доларів

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Запозичення пішли на погашення боргів минулих років, відношення боргу до ВВП скоротилося

У 2018 році державні запозичення за загальним фондом держбюджету надійшли на суму близько 277 млрд грн в гривневому еквіваленті або 96% від уточненого плану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, зовнішні запозичення склали 103 млрд грн, внутрішні - 174 млрд грн.

Як зазначили в Мінфіні, у 2018 році вартість державних комерційних запозичень для України зросла в порівнянні з 2017 роком в основному через загальне погіршення ринкової кон’юнктури та зменшення попиту інвесторів на інструменти країн, що розвиваються. "Крім того, триваюча воєнна агресія Російської Федерації на Сході, її дії в Криму та в Азовському морі негативно впливають, як на інвестиційну привабливість України, так і на кредитні рейтинги держави", - додали в прес-службі.

У міністерстві нагадали, що на внутрішньому ринку Мінфіном регулярно проводились аукціони з розміщення ОВДП номінованих як в національній, так і в іноземній валюті.

"Разом з тим, у зв'язку із підвищенням облікової ставки Національним банком України для стримання інфляційних процесів в рамках політики інфляційного таргетування, вартість державних запозичень на внутрішньому ринку збільшилась. При цьому, інвестори з кінця 2017 року надають перевагу короткостоковим інструментам, частка яких в запозиченнях 2018 року склала близько 60%", - зазначили в прес-службі.

У Мінфіні повідомили, що внаслідок надзвичайно низьких надходжень від приватизації у сумі 0,3 млрд грн, уряд у грудні ухвалив рішення про їх заміщення додатковим обсягом внутрішніх запозичень. Планові показники державних запозичень до загального фонду бюджету протягом року були збільшені з 215 млрд грн до 289 млрд грн.

Нагадаємо, за базовим сценарієм Національного банку, борг України у відсотках до ВВП продовжить скорочуватися й досягне 65% на кінець 2018 року та 62% - 2019 року (у 2017 році - 72%).

Зазначимо, що наприкінці жовтня Україна випустила єврооблігації на 2 млрд доларів: п'ятирічні на суму 750 млн доларів за ставкою 9% річних і десятирічні на 1,250 млрд доларів за ставкою 9,75%.