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НБУ прогнозирует сокращение долговой нагрузки на бюджет

Новости » Экономика    17.12.2018 - 16:41
НБУ прогнозирует сокращение долговой нагрузки на бюджет
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Долговая нагрузка государственного сектора сокращается

По базовому сценарию НБУ долг в процентах к ВВП продолжит сокращаться и достигнет 65% на конец 2018 года и 62% - в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

Как отметили в НБУ, постепенное сокращение долга к ВВП - "свидетельство восстановления платежеспособности страны".

НБУ прогнозирует сокращение долговой нагрузки на бюджет

Однако размер и структура долгового портфеля будут оставаться источником потенциальных рисков, которые могут реализоваться при неблагоприятных условиях, отметили в НБУ. Среди них могут быть ухудшение условий торговли, жесткая монетарная политика в ведущих экономиках мира, снижение аппетита инвесторов к долгу развивающихся стран.

Напомним, погашение и обслуживание долгов в госбюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 млрд грн - почти треть бюджета.

По данным Всемирного банка, в 2019 году правительству Украины понадобится примерно 7,7 млрд долларов (5,8% ВВП) для погашения государственного долга (в иностранной и национальной валюте) и еще 2,9 млрд долларов (2,3% ВВП), для покрытия прогнозируемого дефицита государственного бюджета.

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