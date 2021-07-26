Украина и 19 стран осудили массовые задержания протестующих на Кубе

Кроме Украины с таким призывом выступили такие страны, как: США, Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эквадор, Эстония, Гватемала, Греция, Гондурас, Израиль, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Польша и Южная Корея.

"Мы, министры иностранных дел,.. осуждаем массовые задержания протестующих на Кубе и призываем правительство уважать всеобщие права и свободы кубинского народа", - говорится в заявлении.

Страны также призывают кубинские власти освободить задержанных протестующих, обеспечить свободу СМИ и полностью восстановить доступ к интернету.

"Мы призываем правительство Кубы прислушаться к голосам и требованиям кубинского народа. Международное сообщество не поколеблется в своей поддержке кубинцев и всех тех, кто отстаивает основные свободы, которые заслуживают все люди", - отмечается в заявлении.