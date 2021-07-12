Тысячи людей вышли протестовать на Кубе
Тысячи кубинцев вышли на улицы городов. Они протестовали из-за неэффективной борьбы правительства с пандемией и медленных темпов вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Машины спецназа были в частности замечены в Гаване.
Кроме неэффективной борьбы с коронавирусом, протестующие жаловались на кризис, дефицит пищи и лекарств.
Отмечается, что страна переживает ухудшение экономического кризиса, в котором правительство обвиняет главным образом санкции США и пандемии, тогда как протестующие ссылаются на некомпетентность и однопартийную систему советского образца.
Напомним, президент США Джо Байден продлил санкции против Кубы. Много санкций ввел 45-й глава государства Дональд Трамп.
РБК-Украина сообщало, что 27 сентября Соединенные Штаты заявили, что продолжат вести политику санкций против Кубы связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека.