Україна і 19 країн засудили масові затримання протестувальників на Кубі

Крім України з таким закликом виступили такі країни, як: США, Австрія, Бразилія, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Еквадор, Естонія, Гватемала, Греція, Гондурас, Ізраїль, Латвія, Литва, Чорногорія, Північна Македонія, Польща і Південна Корея.

"Ми, міністри закордонних справ,.. засуджуємо масові затримання протестувальників на Кубі і закликаємо уряд поважати загальні права і свободи кубинського народу", - йдеться в заяві.

Країни також закликають кубинську владу звільнити затриманих протестувальників, забезпечити свободу ЗМІ і повністю відновити доступ до Інтернету.

"Ми закликаємо уряд Куби прислухатися до голосів і вимог кубинського народу. Міжнародна спільнота не похитнеться у своїй підтримці кубинців і всіх тих, хто відстоює основні свободи, які заслуговують всі люди", - наголошується в заяві.