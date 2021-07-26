RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна і 19 країн засудили масові затримання протестувальників на Кубі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна і 19 країн засудили масові затримання протестувальників на Кубі і зажадали від кубинської влади дотримуватися прав людини, забезпечити свободу ЗМІ і відновити доступ до Інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Держдепартаменту США.

Крім України з таким закликом виступили такі країни, як: США, Австрія, Бразилія, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Еквадор, Естонія, Гватемала, Греція, Гондурас, Ізраїль, Латвія, Литва, Чорногорія, Північна Македонія, Польща і Південна Корея.

"Ми, міністри закордонних справ,.. засуджуємо масові затримання протестувальників на Кубі і закликаємо уряд поважати загальні права і свободи кубинського народу", - йдеться в заяві.

Країни також закликають кубинську владу звільнити затриманих протестувальників, забезпечити свободу ЗМІ і повністю відновити доступ до Інтернету.

"Ми закликаємо уряд Куби прислухатися до голосів і вимог кубинського народу. Міжнародна спільнота не похитнеться у своїй підтримці кубинців і всіх тих, хто відстоює основні свободи, які заслуговують всі люди", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, 11 липня на вулиці Кубинських міст вийшли тисячі протестувальників. Вони виступали проти неефективної боротьби уряду з пандемією і повільних темпів вакцинації.

Зазначимо, після протестів на Кубі вважаються зниклими безвісти понад 500 осіб.

Раніше повідомлялося, що після протестів на Кубі відключили інтернет. США закликали уряд Куби дати людям право висловлюватися і звільнити затриманих.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСпротестКуба