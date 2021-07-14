США призвали власти Кубы вернуть людям Интернет и освободить задержанных

США призвали власти Кубы вернуть людям доступ к мобильному Интернету, который был отключен во время протестов. Также призвали правительство освободить задержанных демонстрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Ситуацию на Кубе 13 июля прокомментировал представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он призвал власти страны дать возможность людям выражать свое мнение.

"Мы призываем лидеров Кубы проявлять сдержанность и уважать голос народа, открывая все средства связи, онлайн и офлайн", - сказал он.

Нед Прайс также поприветствовал кубинский народ и одобрил проявленное им мужество. Он отметил, что власти должны освободить демонстрантов, которые были задержаны во время протестов.

"Мы призываем к спокойствию и осуждаем любое насилие против тех, кто мирно демонстрирует свои силы. И мы также просим кубинское правительство освободить задержанных за мирные демонстрации", - отметил он.