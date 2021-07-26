Протесты на Кубе против правительства: более 500 человек пропали без вести

Во время протестов на Кубе , которые были направлены против правительства, пропало без вести более 500 человек. Все они до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

После того, как тысячи людей на Кубе вышли на митинги еще 11 июля, некоторые семьи говорят, что до сих пор ничего не слышали о своих близких и не были проинформированы об их местонахождении.

Как известно, люди призывали правительство Кубы к демократии и радикальным экономическим реформам в условиях острой нехватки продовольствия и медикаментов.

Группа юристов Cubalex заявляет, что были задержаны сотни людей во время протестов на Кубе, многие из которых подростки.

Пресс-секретарь Центра за свободную Кубу (базируется в Вашингтоне) Джаннисет Риверо считает, что более 500 протестующих пропали без вести. Она отметила, что многие из них были осуждены во время судебных процессов. При этом людям не предоставили защиту юристов.

"Это гораздо больше, потому что сейчас продолжают арестовывать людей. На Кубе нет верховенства закона. Эти судебные процессы незаконны, и семьи даже не смогли увидеть обвиняемых", - отметила она.

По ее наблдениям, протесты все же могут повлиять позитивно на будущее страны.

"Режим боится людей, потому что люди вышли на улицы, чтобы кричать о свободе, поэтому теперь они пытаются установить контроль над населением", - отметила Риверо.