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Украина уже 1150 дней обходится без прямого импорта российского газа

Новости » Экономика    16.01.2019 - 13:25
Украина уже 1150 дней обходится без прямого импорта российского газа
Иллюстративное фото (Нафтогаз Украины)

Гройман подчеркивает энергетическую независимость Украины

П состоянию на 16 января 2019 года Украина 1150 дней обходится без прямого импорта российского газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Он подчеркнул, что отказ Украины от взаимодействия с Россией закрепил энергетическую независимость.

"1150 дней наше государство живет без российского газа. Раньше это было оружие, которое использовалось Россией против Украины, чтобы завладеть нашим государством. Мы отказались от взаимодействия с Россией и закрепили нашу энергетическую независимость", - написал Гройсман.

Украина уже 1150 дней обходится без прямого импорта российского газа

Украина уже 1150 дней обходится без прямого импорта российского газаНапомним, объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю уменьшились на 634,1 млн куб. м. По состоянию на 9 января 2019 года объемы газа в ПХГ составляют 13,1 млрд куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Россия не собирается обеспечивать гарантии транзита газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года

Отметим, по состоянию на конец 2018 года, объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 86,8 млрд куб. м. По сравнению с 2017 годом транзитные объемы сократились на 6,7 млрд куб. м, или на 7,2%.

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