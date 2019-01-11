В "Нафтогазе" рассказали, на сколько уменьшились объемы газа в ПХГ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Объемы газа уменьшились на 634,1 млн куб. м

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю уменьшились на 634,1 млн куб. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что по состоянию на 9 января 2019 года объемы газа в ПХГ составляют 13,1 млрд куб. м.

Напомним, в 2018 году общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов Украины составил 15,436 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем в 2017 году.

В 2018 году объем транспортировки нефти для потребителей Украины (НПЗ) составила 2,101 млн тонн (на 0,2% больше, чем в 2017 году), а транзит - 13,335 млн тонн (снижение на 4,3% в сравнении с 2017 годом).

В декабре 2018 года объем транспортируемой нефти для потребностей украинских и европейских потребителей составил 1,405 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем в декабре 2017 года.

Объем перекачки нефти для НПЗ Украины в декабре 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,8% - до 175,399 тыс. тонн.

Транзит в страны Восточной Европы, по сравнению с декабрем 2017 года, вырос на 1,7% - до 1,229 млн тонн.