Коболев: РФ не собирается обеспечивать гарантии транзита газа через ГТС Украины

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

"Газпром" нарушает заверения о сохранении такого транзита после 2019 года

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Россия не собирается обеспечивать гарантии транзита газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, Коболев призвал страны Европейского союза объективно оценивать неопределенные выгоды и реальные угрозы, которые несет строительство "Северного потока-2" и потеря транзита газа через ГТС Украины. Коболев указал на действия "Газпрома", которые нарушают заверения о сохранении такого транзита после 2019 года.

"Газпром" заявил, что он выводит из эксплуатации компрессорные цеха на украинском направлении - несмотря на обещания и заверения, которые российское правительство якобы бы дало нашим европейским партнерам, Россия не собирается обеспечивать гарантии транзита газа через ГТС Украины после 2019 года", - сообщил Коболев.

Коболев считает, что в планах российского "Газпрома" - перебросить транзит на "Северный поток", что нанесет непоправимый ущерб энергетической безопасности Европы. Таким образом, если строительство газопровода "Северный поток-2" будет продолжено, то никто не сможет заставить Россию отказаться от фактического демонтажа объектов ГТС на украинском направлении.

"Концентрация значительной части экспортных маршрутов на севере, отказ от транзита газа через надежную и гибкую ГТС Украины приведет к существенному повышению техногенных рисков", - сказал глава "Нафтогаза".

Кроме того, Коболев заявил, что Украина готова продолжать вкладывать необходимые средства в поддержку ГТС, чтобы обеспечить современное качество и прозрачность работы сети. Коболев считает, что единственный путь, которым Евросоюз может сохранить украинский маршрут и заставить РФ поддерживать свои трубопроводы на украинском направлении в работоспособном состоянии, отказаться от строительства газопровода.

Напомним, сегодня Европейский комиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер считает, что несмотря на давление со стороны США проект газопровода "Северный поток-2" не будет остановлен.