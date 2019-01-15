Климкин считает срыв "Газпромом" консультаций по транзиту газа попыткой запугать Европу

Фото: Павел Климкин (УНИАН)

Климкин отметил, что на проекты "Газпрома" нужно распространять все нормы ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает срыв российским "Газпромом" трехсторонних консультаций (Украина-ЕС-РФ) по транзиту газа попыткой запугать Европу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климкина в Twitter.

Климкин отметил, что настаивать на том, что с "Газпромом" надо договариваться, наивно.

"Срыв консультаций "Газпромом" - попытка бесконтрольностью запугать Европу и навязать понятия вместо правил. Настаивать, что с "Газпромом" надо договариваться, наивно, или слишком цинично. Выход - распространять на его проекты ("Северный поток-2") все нормы ЕС, чего Украина требует уже давно", - отметил он.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль сообщала, что сегодня в Брюсселе (Бельгия) состоялись экспертные консультации относительно транзита газа без участия российской стороны.

Как писало РБК-Украина, вчера, 14 января, пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича Анна-Каиса Итконен сообщила, что экспертная трехсторонняя встреча Украины, ЕС и России по газу, запланированная на 15 января, отменена. Тогда как трехсторонние переговоры по газу остаются запланированными на 21 января.

Вместе с тем, главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что экспертная встреча по газу может состояться 15 января в формате Европейский союз-Украина.

Как известно, сегодня, 15 января, Россия подтвердила участие в трехсторонних переговорах по газу, запланированных на 21 января.