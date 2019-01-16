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Україна вже 1150 днів обходиться без прямого імпорту російського газу

Новини » Економіка    16.01.2019 - 13:25
Україна вже 1150 днів обходиться без прямого імпорту російського газу
Ілюстративне фото (Нафтогаз України)

Гройман наголошує на енергетичній незалежності України

Станом на 16 січня 2019 року Україна 1150 днів обходиться без прямого імпорту російського газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. 

Він наголосив, що відмова України від взаємодії з Росією закріпила енергетичну незалежність.

"1150 днів наша держава живе без російського газу. Раніше це була зброя, яка використовувалась Росією проти України, щоб заволодіти нашою державою. Ми відмовились від взаємодії з Росією і закріпили нашу енергетичну незалежність", - написав Гройсман. 

Україна вже 1150 днів обходиться без прямого імпорту російського газуНагадаємо, обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за останній тиждень зменшилися на 634,1 млн куб. м. Станом на 9 січня 2019 року обсяги газу в ПСГ становлять 13,1 млрд куб. м.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Росія не збирається забезпечувати гарантії транзиту газу через українську газотранспортну систему після 2019 року

Зазначимо, станом на кінець 2018 року, обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови становлять 86,8 млрд куб. м. Порівняно з 2017 роком транзитні обсяги скоротились на 6,7 млрд куб. м, або на 7,2%.

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