"Украэрорух" угрожает МАУ отказом в навигационных услугах

Иллюстративное фото (flyuia.com)

Госпредприятие требует вернуть задолженность за навигационные услуги

Госпредприятие "Украэрорух" угрожает крупнейшей авиакомпании "Международные авиалинии Украины" приостановить оказание навигационных услуг. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Взаимные претензии: почему "Украэрорух" и МАУ судятся на миллиард гривен".

По словам источника РБК-Украина, знакомого с ходом судебного процесса, "Украэрорух" ранее давал понять МАУ, что готов перестать оказывать компании навигационные услуги.

"Госпредприятие имеет на это право, если нет спора относительно выставляемых счетов. Но поскольку спор есть, то "Украэрорух" пока что не вправе приостановить оказание таких услуг МАУ", - говорит он.

Отметим, в начале декабря "Украэрорух" подал два иска против МАУ с требованием выплатить задолженность в сумме 283 млн гривен. Источники РБК-Украина утверждают, что компания частично оплачивает навигационные услуги, однако считает цены существенно завышенными. Например, стоимость услуг по посадке в "Борисполе" составляет 650 долларов, когда у турецких коллег в Стамбуле - 50 долларов. Поэтому перевозчики пытаются убедить "Украэрорух" и Министерство инфраструктуры снизить цены.

Компания МАУ 8 декабря подала встречный иск против госпредприятия "Украэрорух" на сумму порядка 800 млн гривен.

"Эта сумма высчитана следующим путем - в МАУ взяли общую сумму доходов "Украэроруха" и вычислили из нее долю МАУ, которая составляет примерно треть", - пояснили источники, знакомые с ситуацией.

В МАУ полагают, что в 2016-2017 годах "Украэрорух" тратил эти суммы не по целевому назначению. В частности, в компании считают, что "Украэрорух" неэффективно распорядился своими средствами, которые фактически "сгорели" в признанном неплатежеспособным Platinum Bank.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура разоблачила схему должностных лиц МАУ, которые завладели более 10 млн гривен аэропорта "Борисполь".

Ранее также стало известно, что МАУ ужесточает нормы перевозки ручной клади с 15 января.