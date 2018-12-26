"Украерорух" погрожує МАУ відмовою в навігаційних послугах

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Держпідприємство вимагає повернути заборгованість за навігаційні послуги

Держпідприємство "Украерорух" погрожує найбільшій авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" призупинити надання навігаційних послуг. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Взаємні претензії: чому "Украерорух" і МАУ судяться на мільярд гривень".

За словами джерела РБК-Україна, знайомого з ходом судового процесу, "Украерорух" раніше давав зрозуміти МАУ, що готовий перестати надавати компанії навігаційні послуги.

"Держпідприємство має на це право, якщо немає спору щодо виставлених рахунків. Але оскільки спір є, то "Украерорух" поки що не має право призупинити надання таких послуг МАУ", - говорить воно.

Відзначимо, на початку грудня "Украерорух" подав два позови проти МАУ з вимогою виплатити заборгованість у сумі 283 млн гривень. Джерела РБК-Украина стверджують, що компанія частково оплачує навігаційні послуги, однак вважає ціни істотно завищеними. Наприклад, вартість послуг по посадці в "Борисполі" становить 650 доларів, коли у турецьких колег в Стамбулі - 50 доларів. Тому перевізники намагаються переконати "Украерорух" та Міністерство інфраструктури знизити ціни.

Компанія МАУ 8 грудня подала зустрічний позов проти держпідприємства "Украерорух" на суму близько 800 млн гривень.

"Ця сума обчислена таким шляхом - в МАУ взяли загальну суму доходів "Украероруху" і вирахували з неї частку МАУ, яка становить приблизно третину", - пояснили джерела, знайомі з ситуацією.

В МАУ вважають, що в 2016-2017 роках "Украерорух" витрачав ці суми не за цільовим призначенням. Зокрема, у компанії вважають, що "Украерорух" неефективно розпорядився своїми коштами, які фактично "згоріли" у визнаному неплатоспроможним Platinum Bank.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура викрила схему посадових осіб МАУ, які заволоділи понад 10 млн гривень аеропорту "Бориспіль".

Раніше також стало відомо, що МАУ посилює норми перевезення ручної поклажі з 15 січня.