Взаимные претензии: почему "Украэрорух" и МАУ судятся на миллиард гривен

МАУ через суд пытается снизить цены на услуги "Украэроруха" (flickr.com)

Крупнейшая украинская авиакомпания МАУ и госпредприятие "Украэрорух", оказывающие аэронавигационные услуги, обменялись судебными исками на общую сумму около миллиарда гривен. Государственный монополист обвиняет национального авиаперевозчика в неуплате предоставленных услуг, а МАУ считает их стоимость необоснованно завышенной. Кроме того, авиакомпания требует от "Украэроруха" вернуть средства, ранее уплаченные госпредприятию. Пока идет судебный процесс, "Украэрорух" уже несколько раз заявил, что может перестать оказывать МАУ услуги по аэронавигации. А для МАУ стоимость этих услуг осложняет работу в хабовом для компании аэропорту "Борисполь". В ситуации разбиралось РБК-Украина.

Встретились в суде

Государственное предприятие обслуживания воздушного сообщения Украины "Украэрорух" в начале декабря подало сразу два иска против крупнейшей национальной авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом свидетельствуют документы, размещенные в Едином государственном реестре судебных решений.

В первом иске в Хозяйственный суд Киева от 4 декабря "Украэрорух" потребовал от МАУ выплатить задолженность в 174 млн гривен за услуги по аэронавигационному обслуживанию. Второй иск последовал через три дня на сумму порядка 109 млн гривен.

Прокомментировать ситуацию не смогли ни в "Украэрорухе", ни в МАУ, проигнорировав вопросы издания. Но, по словам собеседника РБК-Украина, знакомого с ходом судебного процесса, утверждать, что МАУ вообще ничего не платит "Украэроруху" – неверно. "МАУ частично оплачивает эти услуги. Но украинские авиакомпании (по всей видимости, не только МАУ, - ред.) считают, что цены на услуги по аэронавигации, которые предоставляет "Украэрорух", существенно завышены. К примеру, стоимость услуг госпредприятия по посадке самолета в аэропорту "Борисполь" составляет 650 долларов, а у их турецких коллег в Стамбуле – 50 долларов", - рассказал источник.

Поэтому, пояснил собеседник издания, авиаперевозчики с начала года пытаются убедить "Украэрорух" и Министерство инфраструктуры снизить цены. "Госпредприятие готовит проект приказа Мининфраструктуры о новых ставках, а ведомство подписывает. Ведь из-за завышенных ставок на аэронавигационное обслуживание страдают все авиаперевозчики, поскольку это прямо влияет на цены на авиабилеты и конкурентоспособность авиакомпаний после массового захода в Украину лоукостеров. "Украэрорух" подал иски, не став ожидать оплаты от МАУ, во избежание претензий к нему со стороны прокуратуры", - сообщил источник.

Как стало известно РБК-Украина, компания МАУ 8 декабря подала встречный иск против госпредприятия "Украэрорух" на сумму порядка 800 млн гривен. "Эта сумма высчитана следующим путем – в МАУ взяли общую сумму доходов "Украэроруха" и вычислили из нее долю МАУ, которая составляет примерно треть", - пояснили источники издания, знакомые с ситуацией.

Собеседники сообщили, что МАУ пытается вернуть эти средства. В авиакомпании полагают, что в 2016-2017 годах "Украэрорух" тратил эти суммы не по целевому назначению. В частности, в МАУ считают, что "Украэрорух" неэффективно распорядился своими средствами, которые фактически "сгорели" в признанным неплатежеспособным Platinum Bank.

По словам источника РБК-Украина, "Украэрорух" "неоднократно давал понять МАУ, что госпредприятие готово перестать оказывать авиакомпании аэронавигационные услуги". "Госпредприятие имеет на это право, если нет спора относительно выставляемых счетов. Но поскольку спор есть, то "Украэрорух" пока что не вправе приостановить оказание таких услуг МАУ", - говорит он.

Поддержка авиарынка

Скорее всего, судебный процесс между крупнейшей украинской авиакомпанией и "Украэрорухом" затянется надолго. "Тянут - тянут, а в итоге государство или госкомпании проигрывают эти иски и остаются без денег. К примеру, ранее МАУ не платила полные ставки за обслуживание "Борисполю" и выиграла суды. Также МАУ не платила госсбор в государственный авиационный фонд, подала иски и выиграла суды. Теперь пришла очередь "Украероруха"", - считает партнер юрфирмы "Анте", специалист по авиационному праву Андрей Гук.

Впрочем, участники авиарынка ситуацию оценивают неоднозначно. Генеральный директор авиакомпании SkyUp Евгений Хайнацкий пояснил, что аэронавигационные услуги подразумевают пролет над какой-либо территорией и аэронавигацию при посадке/взлете в 20-километровом районе аэропорта.

"Ставки сборов за пролет над территорией утверждены на международном уровне, поскольку "Украэрорух" входит в большую систему Евроконтроля. Она объединяет провайдеров аэронавигационных услуг в странах Европы. Поэтому говорить, что они дороже или дешевле других стран, нельзя. Правда, в каждом государстве в расчете окончательных цен на эти услуги применяются свои коэффициенты", - рассказал Хайнацкий.

Что касается, ставок на услуги аэронавигации при посадке/взлете в 20-километровой зоне аэропорта, то они, по мнению руководителя SkyUp, в Украине недешевые. "Не только в "Борисполе", но и во всех других аэропортах Украины. При этом они сопоставимы с другими городами в странах ЕС. Но, в той же Турции эти ставки ниже", - говорит он.

То, что цены за аэронавигационное обслуживание за взлет/посадку в "Борисполе" у "Украэроруха" выше, чем в других европейских аэропортах, подтверждает и глава набсовета "Украинской авиатранспортной ассоциации", исполнительный директор авиакомпании "Аэроджет" Анатолий Мазуренко. ""Украэрорух" объясняет это необходимостью перекрывать свои убытки в маленьких украинских аэропортах, - продолжает он. - Понять госпредприятие можно, но таким образом создается неконкурентная по ценам ситуация для "Борисполя" по сравнению с основными аэропортами-конкурентами".

Кроме того, по словам Мазуренко, это невыгодно МАУ – для авиакомпании хабовым аэропортом является "Борисполь". "Из-за высоких цен на услуги "Украэроруха" в этом аэропорту авиаперевозчик несет больше затрат, чем конкуренты из других стран, которые выбрали для себя другие хабовые аэропорты", - объяснил он.

При этом собеседники издания уточнили, что, например, в США, Канаде, провайдеры аэронавигационных услуг работают как неприбыльные организации. "Там они обязаны все получаемые средства направлять на развитие этой функции, не получая прибыли", - говорит собеседник РБК-Украина.