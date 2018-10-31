МАУ ужесточает нормы перевозки ручной клади с 15 января

Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

МАУ сократила количество предметов, разрешенных к бесплатной перевозке в салоне, до одного предмета верхней одежды и зонта

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) с 15 января 2019 года изменяет нормы перевозки ручной клади на всех своих рейсах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАУ.

В частности, компания сократила количество предметов, разрешенных к бесплатной перевозке в салоне, до одного предмета верхней одежды и зонта. Правила перевозки ручной клади будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты с 1 ноября 2018 года для путешествия с 15 января 2019 года, и будут зависеть от базового тарифа и/или класса обслуживания, по которому куплен билет.

Таким образом, пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета одно место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик. Пассажиры, которые перевозят зарегистрированный багаж, и пассажиры эконом-премиум класса на дальнемагистральных рейсах смогут взять с собой на борт самолета два места ручной клади: одно место весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см и одно место весом до 5 кг и размерами не более 40х30х10, а также верхнюю одежду и зонтик.

Кроме того, для бизнес-класса среднемагистральных рейсов доступны два места ручной клади: место весом до 12кг и размерами не более чем 55х40х20 см плюс место весом до 5 кг и размерами не более 40x30x10 см, а также верхняя одежда и зонтик. Для бизнес-класса дальнемагистральных рейсов доступны три места ручной клади: два места общим весом до 15 кг и размерами не более чем 55х40х20 см каждое и одно место весом до 5 кг и размерами не более 40x30x10 см, а также верхняя одежда и зонтик.

При этом любые дополнительные личные вещи, такие как пакеты Duty Free, ноутбук, пресса для чтения, фотоаппарат, бинокль, портплед и другие, должны быть упакованы в место ручной клади. Все личные вещи пассажира, которые не будут упакованы в ручную кладь, будут считаться отдельным местом ручной клади или багажа и будут приняты к перевозке только после уплаты установленного за их перевозку тарифа.

Напомним, МАУ сообщила о повышении с 15 июня размера сбора за распечатку посадочного талона в аэропорту с 10 до 15 евро.