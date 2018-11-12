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Должностных лиц МАУ подозревают в хищении средств аэропорта "Борисполь"

Новости » Общество    12.11.2018 - 21:38
Должностных лиц МАУ подозревают в хищении средств аэропорта "Борисполь"
Фото: самолеты МАУ (facebook.com/lysenko.andrii)

Государству нанесен ущерб на сумму более 10 млн гривен

Правоохранители разоблачили преступную схему должностных лиц авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которые завладели денежными средствами аэропорта "Борисполь" в размере более 10 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко в Facebook.

Установлено, что между МАУ и "Борисполем" заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которую осуществляли работники МАУ в помещениях аэропорта. На разнице объема работ государству нанесен ущерб на сумму более 10 млн гривен.

Правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.

В связи с этим, управляющему совместной деятельностью - бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам преступления.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищения почти 30 млн гривен менеджментом "Борисполя". 

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