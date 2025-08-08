Укорочений жакет - головний тренд літа 2025: як його носить дружина Віктора Павліка

Який "лук" вибрала дружина Павліка

Катерина Репяхова продемонструвала стильний і водночас невимушений образ, який ідеально підходить для теплої пори року.

Колір

Образ витриманий у ніжній світлій палітрі - білий і блідо-рожевий. Це надає йому свіжості та легкості.

Верх

Для виходу у світ дружина артиста вибрала білий укорочений жакет вільного крою.

Низ

Довгі шорти блідо-рожевого кольору з льону.

Репяхова показала модний образ (скриншот)

Взуття

На ногах - елегантні босоніжки-мюлі на підборах з тонкими переплетеннями, що додають образу витонченості.

Аксесуари

Мініатюрна біла сумочка, яка гармонійно доповнює світлу гаму образу.

Стиль

Цей образ можна схарактеризувати як smart casual або елегантний повсякденний.

Він поєднує в собі комфорт і невимушеність повсякденного стилю (лляна тканина, вільний крій) з елементами класичної елегантності (підбори, мініатюрна сумочка).

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Чому укорочений жакет - тренд літа 2025

Укорочений жакет дійсно є одним з ключових трендів сезону весна-літо 2025. Ось кілька причин, чому він став таким популярним.

Акцент на талії та жіночності

Укорочена довжина жакета дає змогу підкреслити талію, особливо якщо поєднувати його зі штанами, спідницями або шортами із завищеною посадкою.

Це створює більш пропорційний і жіночний силует, на відміну від довгих оверсайз-жакетів, які можуть приховувати фігуру.

Легкість

Короткий жакет має менш офіційний і незручний вигляд, що робить його ідеальним варіантом для літа.

Він надає образу динамічності та легкості.

Дружина Павліка показала модний лук на літо (скриншот)

Універсальність у поєднаннях

Цей елемент гардероба чудово комбінується з різними речами, створюючи різноманітні образи. Його можна носити:

зі штанами палаццо або кюлотами

зі спідницями міді або міні

з сукнями, особливо приталеними

з шортами, як у Катерини Репяхової.

Гра з пропорціями

Коротка довжина жакета дає змогу візуально "подовжити" ноги, особливо в поєднанні з низом з високою талією. Це робить фігуру більш витонченою.

Різноманітність стилів і матеріалів

У 2025 році дизайнери пропонують безліч варіацій укорочених жакетів: від класичних моделей з костюмної тканини до більш романтичних варіантів з легких матеріалів, таких як льон, як на фото.

Актуальні як приталені, так і трохи об'ємні моделі.

Катерина Репяхова (скриншот)