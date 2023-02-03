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Укази вже підготовлено. Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Рада національної безпеки та оборони України підготувала чергові санкційні рішення. Укази про запровадження санкцій уже підготовлено.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Є чергові санкційні рішення РНБО щодо тих, хто працює на російську агресію, відповідні укази про введення в дію рішень РНБО вже підготовлені", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що проти юридичних та фізичних осіб, які використовуються РФ для залізничних перевезень, було введено санкції.

Крім того, нещодавно Україна запровадила санкції проти понад 20 священників РПЦ.

Також Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти двохсот громадян Росії. До списку санкцій потрапили знаменитості та громадські особи.

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