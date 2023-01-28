Україна запровадила санкції проти осіб, які допомагають РФ залізничними перевезеннями
Україна запровадила черговий пакет санкції проти Росії. На цей раз обмеження стосуватимуться юридичних і фізичних осіб, яких РФ використовує для залізничних перевезень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні ж я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів", - йдеться у повідомленні.
Президент зазначив, що мова йде про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони. І Україна буде працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами.
"Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії! І, до речі, дякую всім розслідувачам, які викривають шляхи, що їх використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції!", - додав президент.
На сайті Офісу президента України опублікований указ №50/2023 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 січня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
У список потрапили наступні підприємства: "Білоруськалій", "Уралкалій", "Гомельський хімічний завод", державне об’єднання "Білоруська залізниця", "Рузаєвський завод хімічного машинобудування", "Газпромбанк Лізинг", "Московський коксогазовий завод" та інші. Обмеження запроваджуються на 10 років.
Нагадаємо, що нещодавно Україна ввела санкції проти понад 20 священників РПЦ.
Президент України Володимир Зеленський ввів у дії санкції РНБО проти майже двох сотень громадян Росії. У санкційний список потрапили знаменитості та публічні особи.
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