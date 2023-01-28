Україна запровадила санкції проти осіб, які допомагають РФ залізничними перевезеннями

Україна запровадила черговий пакет санкції проти Росії. На цей раз обмеження стосуватимуться юридичних і фізичних осіб, яких РФ використовує для залізничних перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні ж я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів", - йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що мова йде про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони. І Україна буде працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами.

"Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії! І, до речі, дякую всім розслідувачам, які викривають шляхи, що їх використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції!", - додав президент.

На сайті Офісу президента України опублікований указ №50/2023 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 січня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У список потрапили наступні підприємства: "Білоруськалій", "Уралкалій", "Гомельський хімічний завод", державне об’єднання "Білоруська залізниця", "Рузаєвський завод хімічного машинобудування", "Газпромбанк Лізинг", "Московський коксогазовий завод" та інші. Обмеження запроваджуються на 10 років.