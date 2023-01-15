Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти майже 200 росіян: хто потрапив у список

Президент України Володимир Зеленський ввів у дії санкції РНБО проти майже двох сотень громадян Росії. У санкційний список потрапили знаменитості та публічні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Відповідний указ № 23/2023 глава держави підписав 15 січня. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова. Також РНБО, СБУ та Кабміну доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а Міністерству закордонних справ - поінформувати компетентні органи ЄС та США.

В Офісі президента показали перелік з 198 діячів російської культури і медіасфери, проти яких вводяться персональні санкції.

Зокрема, до списку потрапили співачки Ірина Аллегрова, Лариса Доліна, Вікторія Дайнеко, громадянка України, телеведуча та режисер Жанна Бадоєва, співаки Пилип Кіркоров, Дмитро Білан, Олександр Буйнов, телеведучі Дана Борисова, Яна Рудковська, актори Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян, музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов, а також інші пропагандисти і так звані російські "воєнкори".

Крім того, санкції запровадили проти колишньої української телеведучої, яка зараз знімає пропагандистські ролики на окупованих територіях, Діани Панченко.

Проти осіб, які потрапили до цього списку, вводиться повний пакет персональних санкцій терміном на 10 років.