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Україна ввела санкції проти понад 20 священників РПЦ: список

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Україна, Понеділок 23 січня 2023 22:54
Україна ввела санкції проти понад 20 священників РПЦ: список Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Рада національної безпеки України запровадила санкції проти 22 релігійних діячів, які мають паспорт РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо та будемо посилювати", - йдеться у заяві.

Президент повідомив, що було запроваджено санкції проти 22 осіб, які є громадянами Росії та прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику.

Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 23 січня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". До списку потрапили наступні представники Російської Православної Церкви:

  • Алфєєв Григорій Валерійович;
  • Балашов Микола Володимирович;
  • Волочков Павло Павлович;
  • Владіміров Артемій Володимирович;
  • Ткачов Андрій Юрійович;
  • Осипов Олексій Ілліч;
  • Богдасаров Роман Сергійович;
  • Булєков Олександр Володимирович;
  • Ганьжин Олександр Іванович;
  • Горбачов Леонід Едуардович;
  • Гундяєв Михайло Миколайович;
  • Ємельянов Леонід Григорович;
  • Кіпшидзе Вахтанг Володимирович;
  • Кульберг Олексій Сергійович;
  • Легойда Володимир Романович;
  • Нємцов Микола Федорович;
  • Овчаров Олег Андрійович;
  • Севрюк Антон Юрійович;
  • Татаринцев Костянтин Юлійович;
  • Чашин Микола Миколайович;
  • Щипков Олександр Володимирович;
  • Ряховський Сергій Васильович.

Термін застосування санкцій - від 5 до 30 років. Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Нагадаємо, що у грудні проти семи діячів Української православної церкві Московського патріархату (УПЦ МП) застосовано персональні спеціальні санкції та інші обмежувальні заходи.

Також президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо десяти релігійних діячів УПЦ МП. Більшість з цих осіб перебуває за кордоном чи на окупованих територіях України.

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