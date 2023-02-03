Указы уже подготовлены. Зеленский анонсировал новые санкции СНБО

"Есть очередные санкционные решения СНБО в отношении тех, кто работает на российскую агрессию, соответствующие указы о введении в действие решений СНБО уже подготовлены", - заявил он.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что против юридических и физических лиц, используемых РФ для железнодорожных перевозок, были введены санкции.

Кроме того, недавно Украина ввела санкции против более 20 священников РПЦ.

Также Зеленский ввел в действие санкции СНБО против двухсот граждан России. В санкционный список попали знаменитости и публичные особы.

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