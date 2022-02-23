Указ о введении чрезвычайного положения в Украине обновили: что изменилось

По его словам, в обновленном указе президента о введении чрезвычайного положения в Украине убрали все спорные пункты, кроме одного - о запрете на изготовление и распространение информационных материалов.

"Можно сказать, что компромисс найден. Комитет обороны уже собирается", - добавил нардеп.

Среди других изменений в обновленном тексте указа, например, исключен пункт о регулировании работы теле- и радиоцентров.

Фото: обновленный указ о введении чрезвычайного положения в Украине (t.me/yzheleznyak/)