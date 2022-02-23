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Указ о введении чрезвычайного положения в Украине обновили: что изменилось

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховная рада вечером 23 февраля на внеочередном заседании рассматривает законопроект о введении в Украине чрезвычайного положения. Появился текст указа президента Владимира Зеленского о режиме ЧП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

По его словам, в обновленном указе президента о введении чрезвычайного положения в Украине убрали все спорные пункты, кроме одного - о запрете на изготовление и распространение информационных материалов.

"Можно сказать, что компромисс найден. Комитет обороны уже собирается", - добавил нардеп.

Среди других изменений в обновленном тексте указа, например, исключен пункт о регулировании работы теле- и радиоцентров.

Фото: обновленный указ о введении чрезвычайного положения в Украине (t.me/yzheleznyak/)

Напомним, вечером 23 февраля Рада проводит два внеочередных заседания. На первом парламент увеличил бюджет сектора обороны и перешел в режим работы в условиях чрезвычайного положения.

Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине может быть введен ряд ограничений в связи с введением ЧП.

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Владимир ЗеленскийЧрезвычайное положение