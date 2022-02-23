Указ про введення надзвичайного стану в Україні оновили: що змінилося

За його словами, в оновленому указі президента Про введення надзвичайного стану в Україні прибрали всі спірні пункти, крім одного - про заборону на виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів.

"Можна сказати, що компроміс знайдений. Комітет оборони вже збирається", - додав нардеп.

Серед інших змін в оновленому тексті указу, наприклад, виключено пункт про регулювання теле- та радіоцентрів.

Фото: оновлений указ про введення надзвичайного стану в Україні (t.me/yzheleznyak/)