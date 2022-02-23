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Указ про введення надзвичайного стану в Україні оновили: що змінилося

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховна рада ввечері 23 лютого на позачерговому засіданні розглядає законопроєкт про введення в Україні надзвичайного стану. З'явився текст указу президента Володимира Зеленського про режим НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Залізняка.

За його словами, в оновленому указі президента Про введення надзвичайного стану в Україні прибрали всі спірні пункти, крім одного - про заборону на виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів.

"Можна сказати, що компроміс знайдений. Комітет оборони вже збирається", - додав нардеп.

Серед інших змін в оновленому тексті указу, наприклад, виключено пункт про регулювання теле- та радіоцентрів.

Фото: оновлений указ про введення надзвичайного стану в Україні (t.me/yzheleznyak/)

Нагадаємо, увечері 23 лютого Рада проводить два позачергові засідання. На першому парламент збільшив бюджет сектору оборони та перейшов у режим роботи в умовах надзвичайного стану.

Зазначимо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що в Україні може бути запроваджено низку обмежень у зв'язку із запровадженням НП.

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