Указ о военном положении на 30 дней опубликован в "Урядовом курьере"

Фото: Петр Порошенко (Порошенко)

Указ вводит военное положение с 26 ноября

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения на 30 дней опубликован в правительственной газете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Урядовый курьер".

В частности, сегодня опубликован указ № 392, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года.

Фото: опубликованный в "Урядовом курьере" указ

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с введением военного положения в десяти областях будут созданы штабы обороны. В этих штабах будет проходить проверка резервов, возможностей мобилизации и технического состояния. Также будет передислоцирована часть войск на границу, чтобы организовать эффективную защиту.

Отметим, накануне в Харьковской областной государственной администрации исключили введение комендантского часа из-за военного положения. Кроме того, в штатном режиме продолжат работать Международный аэропорт "Харьков", Южный вокзал и городские автостанции. Кроме того, по словам первого заместителя мэра Харькова Игоря Терехова, введение военного положения не повлияет на работу коммунальных служб, предприятий и финансовых учреждений Харькова.