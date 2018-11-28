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Указ про воєнний стан на 30 днів опубліковано в "Урядовому кур'єрі"

Новини » Політика    28.11.2018 - 08:53
Указ про воєнний стан на 30 днів опубліковано в "Урядовому кур'єрі"
Фото: Петро Порошенко (Порошенко)

Указ вводить воєнний стан з 26 листопада

Указ президента України Петра Порошенка про введення воєнного стану на 30 днів опубліковано в урядовій газеті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий кур'єр".

Зокрема, сьогодні опубліковано указ № 392, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки України про воєнний стан з 14:00 26 листопада на 30 днів - до 14:00 26 грудня 2018 року.

Указ про воєнний стан на 30 днів опубліковано в &quot;Урядовому кур'єрі&quot;

Фото: опублікований в "Урядовому кур'єрі" указ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з введенням воєнного стану в десяти областях будуть створені штаби оборони. У цих штабах буде проходити перевірка резервів, можливостей мобілізації та технічного стану. Також буде передислокована частина військ на кордон, щоб організувати ефективний захист.

Відзначимо, напередодні в Харківській обласній державній адміністрації виключили введення комендантської години через воєнний стан. Крім того, в штатному режимі продовжать працювати Міжнародний аеропорт "Харків", Південний вокзал та міські автостанції. Крім того, за словами першого заступника мера Харкова Ігоря Терехова, введення воєнного стану не вплине на роботу комунальних служб, підприємств та фінансових установ Харкова.
 

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