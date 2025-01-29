Указ Трампа зупинив поставку важливих ліків до бідних країн, - Reuters
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа зупинила поставку життєво важливих ліків до країн, які підтримуються Агентством Штатів з міжнародного розвитку (USAID).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляють джерела видання, вчора, 28 січня, підрядники, а також партнери, які працюють з USAID почали отримувати повідомлення з вимогою негайно припинити роботу. Одне з таких повідомлень надійшло до великої американської консалтингової фірми Chemonics.
Зазначається, USAID також працює у сфері боротьби з ВІЛ, малярією і туберкульозом, а також у сфері контрацепції та охорони здоров'я матері і дитини.
"Це катастрофа. Пожертвувані ліки підтримують життя 20 мільйонів людей, які живуть з ВІЛ. Сьогодні це припиниться", - заявив колишній керівник відділу глобальної охорони здоров'я USAID Атул Гаванде.
Гаванде додає, що перерви у поставці ліків створюють ризик появи стійких до ліків штамів. Зокрема повідомлення про припинення підтримки отримали й інші партнери USAID, які не зможуть отримувати ліки навіть тоді, коли вони є на складах.
За словами Гаванде, мова йде про організації, які працюють з 6,5 мільйонами сиріт та уразливих дітей з ВІЛ у 23 країнах.
США призупинили фінансування USAID
21 січня Трамп оголосив про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги з метою перевірки їх на предмет відповідності його зовнішній політиці. Через пару днів Держдеп Штатів видав наказ про "припинення роботи" для всієї існуючої іноземної допомоги та призупинив видачу нової допомоги.
У тому ж числі ведення проєктів і їхнього фінансування припинив філіал USAID в Україні.
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