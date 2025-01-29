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Указ Трампа остановил поставку важных лекарств в бедные страны, - Reuters

Среда 29 января 2025 10:16
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Указ Трампа остановил поставку важных лекарств в бедные страны, - Reuters Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Администрация президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа остановила поставку жизненно важных лекарств в страны, которые поддерживаются Агентством Штатов по международному развитию (USAID).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщают источники издания, вчера, 28 января, подрядчики, а также партнеры, которые работают с USAID начали получать сообщения с требованием немедленно прекратить работу. Одно из таких сообщений поступило в крупную американскую консалтинговую фирму Chemonics.

Отмечается, USAID также работает в сфере борьбы с ВИЧ, малярией и туберкулезом, а также в сфере контрацепции и охраны здоровья матери и ребенка.

"Это катастрофа. Пожертвованные лекарства поддерживают жизни 20 миллионов людей, живущих с ВИЧ. Сегодня это прекратится", - заявил бывший руководитель отдела глобального здравоохранения USAID Атул Гаванде.

Гаванде добавляет, что перерывы в поставке лекарств создают риск появления устойчивых к лекарствам штаммов. В частности сообщение о прекращении поддержки получили и другие партнеры USAID, которые не смогут получать лекарства даже тогда, когда они есть на складах.

По словам Гаванде, речь идет об организациях, которые работают с 6,5 миллионами сирот и уязвимых детей с ВИЧ в 23 странах.

США приостановили финансирование USAID

21 января Трамп объявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи с целью проверки их на предмет соответствия его внешней политике. Через пару дней Госдеп Штатов издал приказ о "приостановке работы" для всей существующей иностранной помощи и приостановил выдачу новой помощи.

В том же числе ведение проектов и их финансирование прекратил филиал USAID в Украине.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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