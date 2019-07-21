Все участковые комиссии работают в штатном режиме, - Нацполиция

По состоянию на 11 утра все избирательные комиссии Украины для голосования на внеочередных парламентских выборах работают в штатном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикер Национальной полиции Ольга Атаманова в Facebook.

По ее словам, на 11:00 все избирательные комиссии открыты и работают в штатном режиме.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Днепропетровской области на одном из избирательных участков проголосовало 100% избирателей на внеочередных парламентских выборах. Голосование завершилось на УИК №120852, который находится в "Государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№79)".

Кроме того, в Донецкой области разоблачили членов участковой избирательной комиссии, которые пытались сфальсифицировать результаты внеочередных выборов в Раду. Инцидент произошел в школе города Бахмут, где расположена 624 УИК. В частности, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования.

Отметим, в Украине сегодня проходят выборы в Раду. "Опора" уже сообщила о первых нарушениях в день выборов. В частности, две комиссии в Кривом Роге начали утренние заседания раньше установленного срока.