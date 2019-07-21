Всі дільничі комісії працюють у штатному режимі, - Нацполіція

Станом на 11 ранку всі виборчі комісії України для голосування на позачергових парламентських виборах працюють у штатному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікер Національної поліції Ольга Атаманова у Facebook.

За її словами, на 11:00 всі виборчі комісії відкриті і працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Дніпропетровській області на одній з виборчих дільниць проголосувало 100% виборців на позачергових парламентських виборах. Голосування завершилося на ДВК №120852, який перебуває в Державному закладі "Покровський виправний центр (№79)".

Крім того, в Донецькій області викрили членів дільничної виборчої комісії, які намагалися сфальсифікувати результати позачергових виборів в Раду. Інцидент стався у школі міста Бахмут, де розташована 624 ДВК. Зокрема, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів за підсумками результатів голосування.

Відзначимо, в Україні сьогодні проходять вибори в Раду. "Опора" вже повідомила про перші порушення в день виборів. Зокрема, дві комісії у Кривому Розі розпочали ранкові засідання раніше встановленого терміну.