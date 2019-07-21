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В Днепропетровской обл. на одной из УИК проголосовали все избиратели

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 11:08
В Днепропетровской обл. на одной из УИК проголосовали все избиратели
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На избирательном участке проголосовало 100% избирателей

В Днепропетровской области на одном из избирательных участков проголосовало 100% избирателей на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гражданской сети "Опора". 

Как сообщается, по состоянию на 9:50 на избирательном участке №120852 проголосовали все 100% избирателей.

Отметим, УИК №120852 находится в "Государственном учреждении ""Покровский исправительный центр (№79)"", актовый зал, 1-й этаж". В список избирателей были включены 96 граждан.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области разоблачили членов участковой избирательной комиссии, которые пытались сфальсифицировать результаты внеочередных выборов в Раду. Инцидент произошел в школе города Бахмут, где расположена 624 УИК. В частности, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования.

Кроме того, в  Херсонской области курортникам и военным может не хватить бюллетеней из-за значительного количества отдыхающих на Арабатской Стрелке, которые изменили место голосования на выборах в Раду. 

Отметим, что в Украине сегодня проходят выборы в Раду. "Опора" уже сообщила о первых нарушениях в день выборов. В частности, две комиссии в Кривом Роге начали утренние заседания раньше установленного срока. В 29 избирательном округе члены комиссии не приняли присягу перед началом работы.

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