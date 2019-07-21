"Опора" сообщает о первых нарушениях на выборах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В одном из сел в Житомирской области зафиксировали нарушения

В одномандатном избирательном округе №67 на участок №180302 в с. Городище (Житомирская область) бюллетени для голосования привезли утром в день выборов в Раду из соседнего села. Об этом сообщает наблюдатель "Опоры".

По словам председателя комиссии, им не было где хранить бюллетени.

"Бюллетени привезли из соседнего села, на утреннее заседание в сопровождении сотрудника полиции. Председатель комиссии сказала, что у них не было где их хранить", - говорится в сообщении.

Согласно ч. 13, ст. 82 закона Украины "О выборах народных депутатов Украины": "Избирательные бюллетени хранятся в помещении участковой избирательной комиссии в сейфе (металлическом шкафу), который опечатывается на том же заседании комиссии лентой с проставлением на ней подписей всех присутствующих на заседании избирательной комиссии и печати избирательной комиссии и постоянно (до начала подготовительного заседания комиссии, предусмотренного частью третьей статьи 84) находится под охраной полицейского"

РБК-Украина писало, что нарушения избирательного законодательства были зафиксированы еще до начала голосования. Наибольшее количество выявленных случаев связаны с незаконной агитацией, также правоохранительными органами было выявлено более 300 случаев подкупа избирателей. В частности, за вчерашний день тишины перед выборами правоохранители получили 570 сообщений о нарушениях.

Наибольшее количество сообщений было зафиксировано в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях.