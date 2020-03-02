ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Ухані закрили тимчасову лікарню через скорочення захворювань коронавірусом

Новини » В світі     02.03.2020 - 09:28
В Ухані закрили тимчасову лікарню через скорочення захворювань коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

У Китаї скорочується кількість нових випадків захворювання

Місцева влада китайського міста Ухань, який опинився в епіцентрі поширення коронавіруса в Китаї, закрили тимчасову лікарню через скорочення кількості захворювань новим вірусом. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що ця лікарня є однією з 16 медустанов, спеціально побудованих для боротьби з епідемією коронавіруса. Вона була закрита після того, як звідти виписали останніх пацієнтів.

Дана новина збіглася з різким скороченням випадків захворювання коронавірусом в провінції Хубей, столицею якої є Ухань. За 1 березня вперше з січня в провінції було зафіксовано менше 200 нових випадків інфікування - 196. Днем раніше зареєстрували 570 нових захворювань.

Раніше РБК-Україна писало, що 2 березня в Китаї повідомили про 202 нових випадків зараження коронавірусом, що є мінімальною кількістю щоденних нових випадків захворювання з 22 січня.

При цьому кількість заражень зростає за межами Китаю. Так у Франції кількість інфікованих збільшилася до 130 осіб, а Італії зареєстровано понад 1,7 тисяч хворих.

В Італії підтверджено майже 1,7 тисячі випадків зараження коронавірусом У Чехії підтвердили перші випадки коронавірусу
Новини України КитайКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся