В Ухане выявили первый с апреля случай коронавируса

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Всего в Китае за сутки заразились 14 человек

В Китае за сутки выявили 14 случаев заражения COVID-19, один из них произошел в городе Ухань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новый случай в Ухане зарегистрировали впервые с 3 апреля. По данным Национальной комиссии здравоохранения, болезнь у пациента проходила бессимптомно.

В прошлый четверг Китай официально объявил все районы страны низкоопасными. 14 новых случаев за сутки представляют собой скачок заболеваний по сравнению с единственным больным, о котором сообщалось накануне.

11 случаев заражений было выявлено в городе Шулан в северо-восточной провинции Цзилинь. Чиновники Цзилиня в воскресенье повысили уровень риска в городе Шулан до высокого. Вероятно, все 11 человек контактировали или являются членами семьи женщины, у которой подтвердили диагноз 7 мая.

Напомним, 6 мая в городе Ухань, где произошла вспышка коронавируса, объявили о возобновлении учебного процесса в школах. За парты возвращаются только ученики старших классов, которые должны подготовиться к предстоящим экзаменам. Таких школьников в городе насчитывается 57 тысяч.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп анонсировал, что обнародует доказательства происхождения COVID-19, который, по убеждению американского президента, был создан в лаборатории в Ухане.

Правда, после заявлений Трампа госсекретарь США Майк Помпео признал, что у Штатов нет полной уверенности относительно происхождения вируса.