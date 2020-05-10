В Ухані виявили перший з квітня випадок коронавірусу

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Всього в Китаї за добу заразилися 14 осіб

У Китаї за добу виявили 14 випадків зараження COVID-19, один з них стався в місті Ухань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Новий випадок в Ухані зареєстрували вперше з 3 квітня. За даними Національної комісії охорони здоров'я, хвороба у пацієнта проходила безсимптомно.

У минулий четвер Китай офіційно оголосив всі райони країни низкоопасными. 14 нових випадків за добу являють собою стрибок захворювань порівняно з єдиним хворим, про який повідомлялося напередодні.

11 випадків заражень було виявлено в місті Шулан в північно-східній провінції Цзілінь. Чиновники Цзіліня в неділю підвищили рівень ризику в місті Шулан до високого. Ймовірно, всі 11 осіб контактували або є членами сім'ї жінки, у якої підтвердили діагноз 7 травня.

Нагадаємо, 6 травня в місті Ухань, де стався спалах коронавірусу, оголосили про відновлення навчального процесу в школах. За парти повертаються тільки учні старших класів, які повинні підготуватися до майбутніх іспитів. Таких школярів у місті налічується 57 тисяч.

Минулого тижня американський президент Дональд Трамп анонсував, що оприлюднить докази походження COVID-19, який, на переконання американського президента, який був створений в лабораторії в Ухані.

Правда, після заяв Трампа держсекретар США Майк Помпео визнав, що у Штатів немає повної впевненості щодо походження вірусу.