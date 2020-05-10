ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Ухані виявили перший з квітня випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 10:40
В Ухані виявили перший з квітня випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr.com lestudio1)

Всього в Китаї за добу заразилися 14 осіб

У Китаї за добу виявили 14 випадків зараження COVID-19, один з них стався в місті Ухань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Новий випадок в Ухані зареєстрували вперше з 3 квітня. За даними Національної комісії охорони здоров'я, хвороба у пацієнта проходила безсимптомно.

У минулий четвер Китай офіційно оголосив всі райони країни низкоопасными. 14 нових випадків за добу являють собою стрибок захворювань порівняно з єдиним хворим, про який повідомлялося напередодні.

11 випадків заражень було виявлено в місті Шулан в північно-східній провінції Цзілінь. Чиновники Цзіліня в неділю підвищили рівень ризику в місті Шулан до високого. Ймовірно, всі 11 осіб контактували або є членами сім'ї жінки, у якої підтвердили діагноз 7 травня.

Нагадаємо, 6 травня в місті Ухань, де стався спалах коронавірусу, оголосили про відновлення навчального процесу в школах. За парти повертаються тільки учні старших класів, які повинні підготуватися до майбутніх іспитів. Таких школярів у місті налічується 57 тисяч.

Минулого тижня американський президент Дональд Трамп анонсував, що оприлюднить докази походження COVID-19, який, на переконання американського президента, який був створений в лабораторії в Ухані.

Правда, після заяв Трампа держсекретар США Майк Помпео визнав, що у Штатів немає повної впевненості щодо походження вірусу.

Теги Новини України КитайКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся