ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ухане открыли школы впервые от начала пандемии коронавируса

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 11:47
В Ухане открыли школы впервые от начала пандемии коронавируса
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

За парты возвращаются только ученики старших классов

В городе Ухань (Китай), который стал эпицентром распространения пандемии коронавируса COVID-19, возобновляют учебный процесс в школах. Об этом сообщает BBC .

Как отмечается, школы открывают впервые от начала пандемии. За парты возвращаются только ученики старших классов, которые должны подготовиться к предстоящим экзаменам. Таких школьников в городе насчитывается 57 тысяч.

Однако, ученики должны пройти тесты на коронавирус и придерживаться социальной дистанции в школе.

Напомним, за минувшие сутки в континентальной части Китая зафиксировали два новых завезенных из-за рубежа случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа приказала спецслужбам установить, был ли факт скрытия пандемии коронавируса Китаем и Всемирной организацией здравоохранения.

РБК-Украина писало, что осенью 2020 года в Соединенных Штатах Америки может повториться эпидемия коронавируса COVID-19. Как известно, сейчас США стали эпицентром распространения коронавируса в мире.

Раде предлагают определить размеры госстрахования медиков, борющихся с COVID-19 Из Германии эвакуировали около 100 украинцев
Новости Украины КитайшколаКоронавирус
News
On Top