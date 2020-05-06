В Ухане открыли школы впервые от начала пандемии коронавируса

Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

За парты возвращаются только ученики старших классов

В городе Ухань (Китай), который стал эпицентром распространения пандемии коронавируса COVID-19, возобновляют учебный процесс в школах. Об этом сообщает BBC .

Как отмечается, школы открывают впервые от начала пандемии. За парты возвращаются только ученики старших классов, которые должны подготовиться к предстоящим экзаменам. Таких школьников в городе насчитывается 57 тысяч.

Однако, ученики должны пройти тесты на коронавирус и придерживаться социальной дистанции в школе.

Напомним, за минувшие сутки в континентальной части Китая зафиксировали два новых завезенных из-за рубежа случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа приказала спецслужбам установить, был ли факт скрытия пандемии коронавируса Китаем и Всемирной организацией здравоохранения.

РБК-Украина писало, что осенью 2020 года в Соединенных Штатах Америки может повториться эпидемия коронавируса COVID-19. Как известно, сейчас США стали эпицентром распространения коронавируса в мире.