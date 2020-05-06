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У нас нет полной уверенности в происхождении коронавируса, - Помпео

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 18:44
У нас нет полной уверенности в происхождении коронавируса, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

При этом Помпео не исключил возможность искусственного создания COVID-19 в лаборатории

У Соединенных Штатов Америки нет полной уверенности относительно происхождения коронавируса COVID-19. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

При этом он отметил, что не исключает возможность происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане.

"У нас нет уверенности, но есть значительное количество данных о том, что вирус мог произойти из лаборатории. Оба утверждения могут быть верными, я их оба высказывал", - сказал Помпео.

Также он заявил, что в любом случае правительство Китая знало о вирусе и могло предотвратить глобальную пандемию COVID-19.

"Китай мог бы предотвратить гибель сотен тысяч людей во всем мире. Китай мог бы избавить мир от глобального экономического кризиса. У них был выбор, но вместо этого Китай прикрыл вспышку в Ухане", - сообщил Помпео.

Напомним, ранее Помпео выступил заявлением, что эксперты утверждают о неестественном происхождении коронавируса.

Позже во Всемирной организации здравоохранения заявили, что у них нет доказательств того, что коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в Китае. При этом в ВОЗ назвали заявления США об искусственном создании вируса - спекулятивными.

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