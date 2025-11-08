Угруповання "Схід" про Покровськ: наші штурмові групи зачищають будинок за будинком

Зазначається, що загалом у зоні відповідальності угруповання було з початку доби відбито 80 російських штурмів, 52 з яких - на Покровському напрямку. В самому місті тривають ударно-пошукові дії: російських окупантів, які намагаються проникнути на північні околиці міста, виявляють та знищують.

"Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють та ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком. Особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів БпЛА", - сказано у повідомленні.

Окрім Покровська, окупанти намагаються атакувати позиції ЗСУ в районі Мирнограда. Але успіхів у росіян немає.

"Підрозділи Сил оборони впевнено тримають позиції та не дають ворогу шансів закріпитися на околицях. Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі", - зазначили в УВ "Схід".