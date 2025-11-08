Группировка "Восток" о Покровске: наши штурмовые группы зачищают дом за домом

Отмечается, что всего в зоне ответственности группировки было с начала суток отражено 80 российских штурмов, 52 из которых - на Покровском направлении. В самом городе продолжаются ударно-поисковые действия: российских оккупантов, которые пытаются проникнуть на северные окраины города, обнаруживают и уничтожают.

"Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей БпЛА", - сказано в сообщении.

Кроме Покровска, оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ в районе Мирнограда. Но успехов у россиян нет.

"Подразделения Сил обороны уверенно держат позиции и не дают врагу шансов закрепиться в окрестностях. Логистика украинских подразделений затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме", - отметили в УВ "Восток".