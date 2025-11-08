ua en ru
Війна в Україні

Угруповання "Схід" про Покровськ: наші штурмові групи зачищають будинок за будинком

Україна, Субота 08 листопада 2025 20:33
Угруповання "Схід" про Покровськ: наші штурмові групи зачищають будинок за будинком Ілюстративне фото: українські військові зачищають Покровськ від росіян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

У Покровську Донецької області продовжуються важкі бої з російськими окупантами. Загалом на напрямку з початку доби було відбито 52 атаки на українські позиції, від росіян зачищають будівлю за будівлею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби угруповання ЗСУ "Схід".

Зазначається, що загалом у зоні відповідальності угруповання було з початку доби відбито 80 російських штурмів, 52 з яких - на Покровському напрямку. В самому місті тривають ударно-пошукові дії: російських окупантів, які намагаються проникнути на північні околиці міста, виявляють та знищують.

"Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють та ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком. Особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів БпЛА", - сказано у повідомленні.

Окрім Покровська, окупанти намагаються атакувати позиції ЗСУ в районі Мирнограда. Але успіхів у росіян немає.

"Підрозділи Сил оборони впевнено тримають позиції та не дають ворогу шансів закріпитися на околицях. Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі", - зазначили в УВ "Схід".

Зазначимо, Сили оборони в зоні відповідальності 7 корпусу Швидкого реагування ДШВ також проводять пошуково-ударні дії, стримують спроби ворога налагодити логістику та зривають перекидання підкріплень.

В ЗСУ визнають, що наразі ситуація в Покровську залишається складною: росіяни вже перебувають у місті, хоча їх звідти активно вибивають. Також зазначається, що російські війська проникли до міської забудови - вони хочуть створити умови для повного оточення українських сил у місті.

