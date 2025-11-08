ua en ru
Группировка "Восток" о Покровске: наши штурмовые группы зачищают дом за домом

Украина, Суббота 08 ноября 2025 20:33
UA EN RU
Группировка "Восток" о Покровске: наши штурмовые группы зачищают дом за домом Иллюстративное фото: украинские военные зачищают Покровск от россиян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Покровске Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Всего на направлении с начала суток было отражено 52 атаки на украинские позиции, от россиян зачищают здание за зданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы группировки ВСУ"Восток".

Отмечается, что всего в зоне ответственности группировки было с начала суток отражено 80 российских штурмов, 52 из которых - на Покровском направлении. В самом городе продолжаются ударно-поисковые действия: российских оккупантов, которые пытаются проникнуть на северные окраины города, обнаруживают и уничтожают.

"Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей БпЛА", - сказано в сообщении.

Кроме Покровска, оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ в районе Мирнограда. Но успехов у россиян нет.

"Подразделения Сил обороны уверенно держат позиции и не дают врагу шансов закрепиться в окрестностях. Логистика украинских подразделений затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме", - отметили в УВ "Восток".

Отметим, Силы обороны в зоне ответственности 7 корпуса Быстрого реагирования ДШВ также проводят поисково-ударные действия, сдерживают попытки врага наладить логистику и срывают переброску подкреплений.

В ВСУ признают, что сейчас ситуация в Покровске остается сложной: россияне уже находятся в городе, хотя их оттуда активно выбивают. Также отмечается, что российские войска проникли в городскую застройку - они хотят создать условия для полного окружения украинских сил в городе.

Донецкая область Покровск Война в Украине
