Зйомки супутників Китаю збіглися з ударами РФ по енергетиці України, - Зеленський

Китай може допомагати Росії супутниковими знімками. Зйомки китайських супутників збігалися з ударами по конкретних енергетичних об'єктах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram і керівника ЦПД Андрія Коваленка в Telegram .

За словами Зеленського, йому доповів керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

Виведення компаній РФ з-під санкцій

Зокрема, Іващенко розповів Зеленському про те, що Росія намагається виводити свої енергетичні компанії з-під санкцій. Для цього Москва використовує інших тимчасових керівників, багато фіктивних юридичних схем.

"Усе це відстежуємо і будемо спілкуватися з партнерами, щоб тиск працював і щоб Росії не вдавалося заробляти гроші на війну завдяки таким маніпуляціям", - наголосив президент.

"Ліщина" в Білорусі

Другим питанням, яке Зеленський обговорив з Іващенком, було розміщення балістичної ракети середньої дальності "Ліщина" в Білорусі.

"Розвідка отримала більше деталей з цього приводу, і важливо, щоб партнери теж це знали і враховували у своїх захисних кроках. Ми вважаємо, що агресивне поширення такої зброї становить глобальну загрозу і створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей", - сказав глава держави.

Допомога РФ від Китаю

Також Іващенко доповів президенту про стан російського військового виробництва і співпрацю з компаніями та суб'єктами інших країн.

"Фіксуємо збільшення зв'язків Росії з тими суб'єктами в Китаї, які можуть давати дані космічної розвідки. На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об'єктах енергетики", - зазначив Зеленський.

За його словами, ця діяльність дає можливість Росії затягувати війну і робити підходи до дипломатії менш серйозними і робити підходи до дипломатії менш серйозними.

Зеленський запевнив, що поспілкується з партнерами з цього приводу.

Зі свого боку керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко сказав, що Китаю "насправді може бути вигідне продовження війни". Таким чином, Пекін отримує слабку і залежну Росію, а також виснажує Європу.