Угрозы Лукашенко, встреча в Берлине, первая партия "Молнупиравира": новости за выходные

Александр Лукашенко выступил с военными угрозами в адрес Украины, в Берлине состоится заседание Веймарского треугольника, Украина получила первую партию "Молнупиравира". Подробнее о том, что произошло на выходных, 5-6 февраля, - в материале РБК-Украина.

Лукашенко угрожает Украине "военным ответом" в случае наступления на Донбассе

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко выступил с военными угрозами в адрес Украины. По его словам, Минск пойдет на совместные с Москвой военные дейсвтия, если Киев решится на наступление на Донбассе.

"Опасность одна - что они (Украина, - ред.) предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса", - цитирует агентство его заявление в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

Лидеры Германии, Франции и Польши соберутся в Берлине. Главная тема - Украина

Президент Польши Анджей Дуда на следующей неделе отправится в Берлин, чтобы принять участие в заседании Веймарского треугольника. Это переговоры лидеров Польши, Германии и Франции.

По словам главы кабинета президента Польши, переговоры Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Анджея Дуды состоятся днем или вечером вторника, 8 февраля. На повестке дня будут вопросы безопасности в Центральной и Восточной Европе.

Путин планирует установить в Украине жестокий марионеточный режим, - Bild

План российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.

Подробнее о плане, полученном Bild от службы иностранной разведки – в материале РБК-Украина.

Украина получила первую партию "Молнупиравира". Это таблетки от COVID

Сегодня, 6 февраля 2022 года, в Украину прибыла крупная партия таблеток от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата "Молнупиравир". Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, лекарство должно помочь в борьбе с COVID-19 и сохранить жизнь пациентам из групп риска.

Руслана Писанка потеряла сознание во время спектакля: пришлось вызывать "скорую" (видео)

С украинской артисткой и телеведущей Русланой Писанкой во время выступления произошел неприятный инцидент. Звезда потеряла сознание на сцене, когда играла в спектакле "Поезд "Одесса-мама".

На видео видно, как Руслана танцует и вдруг падает. К ней сразу подбежали другие актеры. Ей вызвали скорую, а также искали врача среди зрителей в зале.

Февральские магнитные бури: какие дни будут опасными и как уберечься

Магнитные бури в течение февраля будут несколько раз оказывать влияние на самочувствие людей. Так, после зафиксированных сильных ударов в начале месяца, прогнозируется возбуждение магнитосферы и в дальнейшем, до конца зимы.

Когда именно ожидаются встряски в феврале и как уберечься от их негативного влияния - читайте в материале Styler.

Украина проиграла Испании матч за "бронзу" футзального Евро

Футзальная сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы. В матче за третье место "сине-желтые" разгромно уступили сборной Испании (1:4).

Детальнее о поединке – в отчете РБК-Украина.

В Украину ворвется метель с сильным снегом: где объявлен I уровень опасности

Погода в Украине будет свирепой в некоторых областях, куда ворвется сильный ветер, местами до 25 метров в секунду, метели, сильный снег.

Читайте в материале Styler прогноз погоды для Украины на сегодня и до конца недели.