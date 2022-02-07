Погрози Лукашенка, зустріч у Берліні, перша партія "Молнупіравіру": новини за вихідні

Олександр Лукашенко виступив із військовими погрозами на адресу України, в Берліні відбудеться засідання Веймарського трикутника, Україна отримала першу партію "Молнупіравіру". Докладніше про те, що сталося на вихідних, 5-6 лютого, - в матеріалі РБК-Україна.

Лукашенко погрожує Україні "військовою відповіддю" у разі наступу на Донбасі

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко виступив з військовими погрозами на адресу України. За його словами, Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.

"Небезпека одна - що вони (Україна, - ред.) здійснять дуже серйозні акції в напрямку Донецька і Луганська, Донбасу", - цитує агентство його заяву в інтерв'ю для YouTube-каналу "Соловйов Live".

Лідери Німеччини, Франції та Польщі зберуться у Берліні. Головна тема - Україна

Президент Польщі Анджей Дуда наступного тижня відправиться у Берлін, щоб взяти участь у засіданні Веймарського трикутника. Це переговори лідерів Польщі, Німеччини та Франції.

За словами глави кабінету президента Польщі, переговори Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Анджея Дуди відбудуться вдень або ввечері вівторка, 8 лютого. На порядку денному будуть питання безпеки в Центральній та Східній Європі.

Путін планує встановити в Україні жорстокий маріонетковий режим, - Bild

План російського вторгнення в Україну включає блокаду великих міст і активізацію розміщених в них агентурних осередків. Надалі окупанти мають намір створити маріонетковий уряд, а українських активістів відправити в концентраційні табори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.

Детальніше про план, отриманий Bild від служби іноземної розвідки – в матеріалі РБК-Україна.

Україна отримала першу партію "Молнупіравіра". Це таблетки від COVID

Сьогодні, 6 лютого 2022 року, до України прибула велика партія таблеток від COVID-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme. Йдеться про 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір". Про це повідомив міністр охорон здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, ліки мають допомогти в боротьбі з COVID-19 і зберегти життя пацієнтам з груп ризику.

Руслана Писанка знепритомніла під час вистави: довелось викликали "швидку" (відео)

З української артисткою і телеведучою Русланою Писанкою під час виступу стався не приємний інцидент. Зірка знепритомніла на сцені, коли грала у спектаклі "Поїзд "Одеса-мама".

На відео видно, як Руслана танцює та раптом падає. До неї одразу підбігли інші актори. Їй викликали швидку, а також лікаря шукали серед глядачів у залі.

Лютневі магнітні бурі: які дні будуть небезпечними та як уберегтися

Магнітні бурі протягом лютого будуть кілька разів впливати на самопочуття людей. Так, після зафіксованих сильних ударів на початку місяця, прогнозується збудження магнітосфери і надалі, до кінця зими.

Коли саме очікуються струси в лютому та як уберегтися від їх негативного впливу - читайте в матеріалі Styler.

Україна програла Іспанії матч за "бронзу" футзального Євро

Футзальна збірна України завершила виступи на чемпіонаті Європи. У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромно поступилися збірній Іспанії (1:4).

Детальніше про поєдинок – у звіті РБК-Україна.

В Україну увірветься хуртовина з сильним снігом: де оголошено I рівень небезпеки

Погода в Україні буде "лютою" в деяких областях, куди увірветься сильний вітер, місцями до 25 метрів в секунду, хуртовини, сильний сніг.

Дивіться нижче в матеріалі Styler прогноз погоди для України на сьогодні і до кінця тижня.