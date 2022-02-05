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Лидеры Германии, Франции и Польши соберутся в Берлине. Главная тема - Украина

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Варшава, Суббота 05 февраля 2022 21:46
Лидеры Германии, Франции и Польши соберутся в Берлине. Главная тема - Украина Фото: Анджей Дуда, президент Польши (flickr.com/146614117@N05)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Польши Анджей Дуда на следующей неделе отправится в Берлин, чтобы принять участие в заседании Веймарского треугольника. Это переговоры лидеров Польши, Германии и Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское агентство RMF24.

По словам главы кабинета президента Польши, переговоры Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Анджея Дуды состоятся днем или вечером вторника, 8 февраля. На повестке дня будут вопросы безопасности в Центральной и Восточной Европе.

Накануне глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч заявлял, что главой темой переговоров в Веймарском треугольнике станет угроза вторжения России в Украину.

"И Франция, и Германия, и Польша проводят разного рода мероприятия (по ситуации вокруг Украины - ред.)... У каждой из этих стран есть свои контакты, и лидерам трех крупных европейских стран следует обменяться этими контактами. Думаю, это также будет возможность для президента Дуды отчитаться о своих переговорах в Пекине", - сказал Кумоч.

Напомним, ранее СМИ узнали о желании Франции провести переговоры с Германией и Польшей по поводу Украины.

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Франция Германия Польша Анджей Дуда Эммануэль Макрон Олаф Шольц Вторжение России в Украину
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