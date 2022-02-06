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Лукашенко угрожает Украине "военным ответом" в случае наступления на Донбассе

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Минск, Воскресенье 06 февраля 2022 15:20
Лукашенко угрожает Украине "военным ответом" в случае наступления на Донбассе Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко выступил с военными угрозами в адрес Украины. По его словам, Минск пойдет на совместные с Москвой военные дейсвтия, если Киев решится на наступление на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Опасность одна - что они (Украина, - ред.) предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса", - цитирует агентство его заявление в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, в таком случае Беларусь будет дейстовать как Россия.

"Точно так, как российская", - ответил он на вопрос о том, как себя поведет белорусская армия в случае наступления на Донбассе.

Лукашенко уточнил, что это будет совместный ответ с российской армией.

"Естественно. Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне ж вам объяснять", - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявления из России о том, что Киев якобы планирует военное наступление на Донбассе.

А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что власти не разрабатывали планы военного освобождения Крыма и отдельных частей Донецкой и Луганской областей.

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