ru ua
Сб, 23 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под угрозой провокаций. Как Украина будет праздновать Пасху во время войны

Новина українською →
Суббота 23 апреля 2022 14:30
Под угрозой провокаций. Как Украина будет праздновать Пасху во время войны Фото: как Украина будет праздновать Пасху во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине не исключают того, что Российская Федерация может прибегнуть к обстрелам церквей во время Пасхи. Ради собственной безопасности, украинские верующие должны быть максимально бдительными и осторожными.

О том, как в Украине будут праздновать Пасху во время войны - в материале РБК-Украина.

Российская Федерация и раньше не сдерживалась перед обстрелами церквей в Украине.

"Пасха - один из важнейших праздников для всех христиан. Но для рашистов нет ничего святого. ​​Поэтому правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными: минобороны РФ фактически сейчас угрожает обстрелять украинские церкви в Пасхальную ночь. Многочисленные бомбардировки святынь ярко свидетельствуют о том, что в России отсутствует уважение к церквям", - писало Управление государственной охраной Украины.

Согласно данным Госспецсвязи, Россия также может прибегнуть и к кибератакам во время праздников, поскольку в этот период наши граждане будут активно пользоваться мессенджерами и социальными сетями, чтобы, например, поздравить своих родственников.

Госспецсвязи предоставило несколько полезных советов, о том, как не стать жертвой киберпреступников.

Как в Украине будут праздновать Пасху:

Под угрозой провокаций. Как Украина будет праздновать Пасху во время войны

Фото: комендантский час в Пасхальную ночь в Украине (скрин)

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, регион отказался от богослужений на Пасху в храмах. Также он призвал местных как можно быстрее эвакуироваться.

Запорожская область отказалась от ночных богослужений на Пасху. Однако, в связи с праздниками 23 и 24 апреля, комендантский час в регионе будет действовать с 19:00 до 05:00.

В столице также предупредили о возможных провокациях со стороны России, а ночные богослужения будут проходить в онлайн-трансляции. Между тем комендантский час продлится с 23:00 до 5:00.

"Ради безопасности граждан и упреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (суббота) до 5:00 утра (воскресенье). Соблюдайте правила комендантского часа! Празднуйте безопасно!",- заявил мэр города Виталий Кличко.

По словам председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, сейчас есть данные о том, что со стороны оккупантов возможны обстрелы по территории региона. Комендантский час продлится с 19:00 до 05:00.

"Есть у нас данные о том, что готовятся подлости со стороны орков именно в эту ночь, поэтому я всех прошу остаться дома сегодня... И завтра по возможности никуда не ходите", - заявил Ким.

Как отметил руководитель Харьковской области Олег Синегубов, в регионе меняется время комендантского часа: она продлится с 19:00 до 05:00. Ночных богослужений в области не будет.

С начала во Львовской области отменили комендантский час на праздники, однако из-за диверсионной угрозы, было принято решение все же не рисковать. В Пасхальную ночь комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00.

По словам председателя Закарпатской ОГА Виктора Никиты, Россия отказалась от Пасхального перемирия.

"По имеющейся разведывательной информации оккупанты планируют в Пасхальную ночь провокации и ракетные обстрелы, в частности храмов по всей территории Украины, что может привести к массовым жертвам. Враг имеет целью посеять панику и дестабилизировать ситуацию", - пишет Никита.

В области комендантский час будет действовать с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля.

"В связи с этим по всей территории Украины во всех регионах освящение будет проходить с 05:00 утра 24 апреля",- добавляет Никита.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
NEWS
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает